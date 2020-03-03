على الشعب الامتثال بتوجيهات المسؤولين في خصوص مرض كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي تقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي من اطباء وممرضين وكوادر طبية معتبرا انهم بأعمالهم القيمة يجاهدون في سبيل الله، وذلك بعد قيامه صباح اليوم الثلاثاء بغرس شتلتين مثمرتين.

كما تقدم القائد بالشكر والتقدير لعوائل الاطباء والكوادر الصحية، مشيرا الى أن النماذج الرائعة من التضحية والجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الكوادر خدمة للمرضى تعبر عن الشعور العالي بالمسؤولية والالتزامات الانسانية.

ودعا سماحته جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها الى وضع امكاناتها لسد احتياجات وزارة الصحة التي تقف في الخط الأول لمكافحة هذا المرض ، مضيفا ان القوات المسلحة والمؤسسات المرتبطة بمكتب القيادة تلقت الاوامر ايضا للقيام بواجباتها.

وأكد سماحته ضرورة التعامل مع الازمة بحجمها الطبيعي دون الاستهانة بها أو تضخيمها ، معتبرا ان هذه الأزمة لن يطول مقامها في البلاد وستزول بالنهاية، لكن التجربة التي خلقتها وفعاليات الشعب والاجهزة المختلفة بمثابة مناورة شاملة ستسجل وتبقى كانجاز .

واشاد قائد الثورة الاسلامية بما قام به بعض المواطنين من مبادرات انسانية لتقديم المساعدات المالية وتوزيع اللوازم الصحية ، معتبرا ان مثل هذه الاعمال تحول البلاء الى نعمة والتهديد الى فرصة./انتهى/.