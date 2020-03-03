الجيش الايراني يشيّد مشفى جوال بخمسين سرير في مدينة قم

وافادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن قسم العلاقات العامة في الجيش الايراني، أن رئيس دائرة الصحة والعلاج الطبي التابعة للقوة البرية في الجيش الايراني العميد الدكتور بهزاد مؤذني صرح: أنه وفقا لطلب قائم مقامية مدينه قم وأوامر القادة من المقرر تشييد مشفى جوال يضم 50 سرير في حي "برديسان" الواقع بمدينة قم المقدسة.

وبالاشارة الى ان الجيش الايراني ومنذ بداية تفشي مرض كورونا وقف الى جانب وزارة الصحة وتعاون معها قال: سوف نوظف كافة الامكانيات الطبية والخبراء في الطاقم الطبي لدينا لمكافحة وباء كورونا.

وأكد مؤذني: الجيش يواجهة فيروس كورونا بنزعة جهادية ودفاعية وحربية، وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، وسوف ينجز هذه المهمة بنجاح انشاء الله.

ووضح ان المشفى الجوال المذكور يضم اطباء عامين واطباء اخصائيين في مجال الالتهابات والباطن، اضافة الى ممرضين و مساعدي اطباء وطاقم مختبري واخصائيين في مجال السلامة العقلية وسلامة البيئة وما الى ذلك./انتهى/.