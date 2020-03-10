لاريجاني يدعو المجتمع الدولي الى التدخل لإنهاء العقوبات ضد ايران في ضل أزمة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني أبرق برسائل منفصلة الى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والامين العام للجمعية البرلمانية الاسيوية ورؤساء مجالس الدول الاسلامية والاسيوية، حيث أعرب عن أسفه جراء العقوبات الامريكية الجائرة ضد ايران، معتبرا أن هذه العقوبات التي تشمل الموارد الطبية والسلع الصحية والادوية والاجهزة المختبرية، تعرقل الجهود التي تبذل من أجل احتواء وباء كورونا، كما ودعا المجتمع الدولي الى توحيد صوته وإتخاذ مواقف مبدئية من أجل انهاء العقوبات من ضمنها العقوبات الطبية ضد ايران.

وفي رسالته الى رئيسة الاتحاد الدولي للبرلمانات "غابريلا كويفاس بارون" أوضح لاريجاني ان منظمة الصحة العالمية فرضت حالة الطوارئ في العديد من البلدان بسبب تزايد انتشار كورونا ، موضحا ان الظروف الدولية تستدعي اليوم وأكثر من أي وقت مضى الى التعاون الدولي والاقليمي لتعبئة كافة الامكانات التقنية واللوجستية لمساعدة الدول التي تعاني من انتشار الفيروس.

واعتبر لاريجاني ان هذا السلوك الامريكي يتعارض بشكل واضح مع ميثاق الأمم المتحدة وقوانين منظمة الصحة العالمية ، مشيرا الى أن الحظر الامريكي غير الانساني لم يؤثر فقط على جهود إيران لمساعدة المصابين بفيروس كورونا ومنع انتشاره ، بل تعدت اثاره السلبية على كل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية الهادفة الى القضاء على الفيروس./انتهى/.