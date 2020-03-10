روسيا تزوّد ايران بـ50 الف جهاز تشخيص فيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الايراني كاظم جلالي اعلن اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت بتسليم 50 الف جهاز تشخيص فيروس كورونا لممثل السفارة الايرانية في موسكو، مشيرا أن هذه الاجهزة سوف ترسل الى ايران بأسرع وقت ممكن.

واثنى جلالي بتعاون روسيا مع ايران في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى عزيمة طهران وموسكو من أجل رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات بما فيها مجال الصحة والعلاج الطبي، معربا عن أمله لتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا كونه تهديدا دوليا.

وأشار السفير الايراني في موسكو الى اجراءات ايران الواسعة لمنع إستشراء فيروس كورونا على مستوى البلاد، وقال: بما أن مكافحة كورونا يحتاج الى تعاون دولي، تمت محادثات مع السلطات الروسية حول التعاون على مستوى الجهاز الامن الفدرالي الروسي لحماية حقوق المواطنين وايضا لجنة مكافحة كورونا في روسيا، كما وتم التأكيد خلال المحادثات مع رئيس الجهاز الامن الفدرالي الروسي لحماية حقوق المواطنين على التعاون مع ايران في مجال مكافحة كورونا.

والجدير بالذكر أن رئيس الصليب الاحمر الروسي أعلن عن استعداده لإرسال المساعدات الطبية لإيران لمواجهة كورونا./انتهى/.