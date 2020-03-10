كافة المراكز الصحية التابعة للقوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أصدر برقية اعرب فيه عن شكره وتقديره للشعب والعاملين في المجال الطبي والصحي بالبلاد.

واعتبر باقري في هذه البرقية ان الطواقم الصحية والطبية هم في زمرة المجاهدين في سبيل الله حيث قاموا بتقديم الكثير من التضحيات في مواجهة وباء كورونا، موجهة تحيته خاصة لكل واحد منهم.

وأضاف: أن كافة القوات المسلحة سواءا الجيش والحرس الثوري وقوات الامن الداخلي ووزارة الدفاع دخلوا الى الساحة لمواجهة وباء كورونا منذ بدء ظهور حالات الاصابة به في البلاد، للتقديم الدعم والمساعدة والتعاون من الجهات المعنية بالمجال الصحي والطبي، إذ قاموا بقطع خطوات كبيرة عبر تحشيد كافة إمكانياتهم من أجل مساعدة الشعب ومكافحة كورونا.

وتابع: أن المستشفيات العادية والجوالة وكافة المراكز الصحية والعلاجية التابعة للقوات المسلحة الايرانية تقوم حاليا بتحشيد امكانياتها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، جنبا الى جنب باقي الكوادر الصحية والعلاجية في البلاد.

وطلب باقري من الشعب المثول لتوصيات وأوامر الجهات المعنية لمواجهة وباء كورونا وتجنب القلق والتوتر والاعتماد على واسائل الاعلام الرسمية للإطلاع على اخر الاخبار التي تخص هذه الازمة./انتهى/.