فيروس كورونا تحدّ عالمي ولا يختص بمنطقة واحدة في العالم

وكتب موسوي في تغريدة على تويتر عبر نشر جزء من تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو التي وصف فيها فيروس كورونا بفيروس ووهان : ان كوفيد - 19 (كورونا) هو تحد عالمي ولا يختص بمنطقة او شعب معين وبالطبع ان العالم يعاني منذ ثلاثة سنوات متلازمة خطاب الكراهية والكذب والعنف ولقد مضى وقت طويل على تصدي العالم لهذه العدوى الخبيثة.

وكان بومبيو قد وصم في تصريحات امس الاول الاحد استعرض خلالها اجراءات اميركا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة ، وصم هذا الفيروس باسم فيروس ووهان الجديد.

وأعربت الصين عن إدانتها للممارسة الأمريكية الدنيئة المتمثلة في وصم البلاد ومدينة ووهان بفيروس كورونا الجديد، وفقا لما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج امس (الإثنين).

وجاءت تصريحات جينج خلال مؤتمر صحفي عندما طُلب منه التعليق على إطلاق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الفيروس اسم "فيروس كورونا ووهان الجديد."

وقال جينج إنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت رسميا إسما على هذا النوع من فيروس كورونا ، إلا أن سياسيا أمريكيا معينا، لايحترم العلم وقرار منظمة الصحة العالمية، لم يضيع الوقت في وصم الصين ومدينة ووهان، مضيفا بقوله "إننا ندين هذه الممارسة البغيضة."