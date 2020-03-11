فوز الفيلم الايراني "معهد السياقة" بجائزة مهرجان امريكي

ویقام مهرجان الافلام " بعیون النساء" Through Women's Eyes International Film Festival یقام کل عام وباشراف منظمة الامم المتحدة وعائداته تخصص لدعم النساء العاملات .

يذكر أن الفيلم شارك في عدد من المهرجانات العالمية وحصل على جوائز منها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان أرمينيا وكذلك أفضل فيلم في مهرجان ايرلندا و جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان بريطانيا وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان سانفرنسيسكو الأمريكي .

وأقيمت الدورة الحادية والعشرين لمهرجان Through Women’s Eyes الدولي في في ولاية فلوريدا الامريكية من 6 الى 8 مارس/ اذار الحالي وهو مخصص للأعمال التي تقوم السيدات بإخراج وإنتاجها .