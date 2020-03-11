وزارة الدفاع تكشف الستار عن كمرات ذكية لفحص حرارة الأجسام

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وبعد انتشار فايرو "كورونا" في البلاد استطاع الخبراءفي الصناعات الدفاعية بصنع كمرات حرارية ذكية لكشف المصابين بفيروس"كورونا"، وسوف يتم نشرها في العشرات من المراكز ذات الإزدحام المستمر كالمطارات ووغيرها وسيتم نصبها في جميع الاماكن اللازمة وذلك حسب الطلب.

وفي هذا الصدد صرح المدير التنفيذي لشركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية "صاايران" العميد "شاهرخ شهرام" أن بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" وفي الوقت الذي بدأت فيه الجهات المعنية بالعمل على الحد من إنتشار المرض ومكافحته، لم يقف المتخصصون في الصناعات الدفاعية مكتوفي الايدي وحشدوا خبراتهم العلمية واستعانوا بالتقنيات الدفاعية وتمكّنوا في نهاية المطاف من صناعة كمرة حرارية متطورة وذكية وبتقنيات ومعدات محلية بامتياز.

وأضاف العميد، تتمتع هذه الكمرا بمزايا عديدة، فتتميز بسرعة عالية على كشف وتشخيص درجة حرارة الاجسام بشكل آني، كما انها تتمكن من تشخيص عدة أفراد في آن واحد، حيث انها تستطيع هذه الكمرا من تشخيص الافراد أصحاب الحرارة المرتفعة عن الحد الطبيعي، ما يساعد في معرفة الافراد المصابين بالفايروس. /انتهى/