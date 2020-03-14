كورونا يحصد 611 ضحية في ايران وأكثر من 12 الف و700 مصاب

وقال مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في تصريح صحفي اليوم السبت انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1365 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 12729 الاف لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 97 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى611 شخصا.

واشار الى انه لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 4339 شخصا.