  1. إيران
١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٤٤ م

كورونا يحصد 611 ضحية في ايران وأكثر من 12 الف و700 مصاب

كورونا يحصد 611 ضحية في ايران وأكثر من 12 الف و700 مصاب

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 611 شخصا والمصابين 12 الفا و729 والمتعافين 4 الاف و339 شخصا.

 وقال مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في تصريح صحفي اليوم السبت انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1365 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 12729 الاف لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية  97 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى611 شخصا.

واشار الى انه لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 4339 شخصا.

رمز الخبر 1902784

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