الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويسري في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اعلن: إثر التصريحات الباطلة للرئيس الامريكي واتهام ايران بالتضلع في الهجوم على قاعدة التحالف الامريكي في مدينة التاجي العراقية، تم استدعاء السفير السويسري بصفته راعي المصالح الامريكية في طهران يوم الجمعة من قبل المدير العالم للشؤون الامريكية في الخارجية الايرانية، وتم ابلاغه إحتجاج ايران الشديد على هذه التصريحات.

وأضاف: قيل لراعي المصالح الامريكية في طهران أنه بدلا من توجيه الاتهامات الى الآخرين، علي واشنطن أن تتقبل الامر الواقع ومسؤولية أخطائها في حضورها اللا شرعي في العراق واغتيال القادة والجنود العراقيين الذي أثار كراهية العراقيين تجاه للولايات المتحدة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، أن السياسات الخاطئة للولايات المتحدة في العراق سببت التوتر القائم في العراق، وترامب لا يستطيع التملص من مسؤولية أخطائه عبر تصريحات باطلة لا أساس لها.

وقال موسوي: تم تحذير السفير السويسري من التداعيات الخطرة لاي خطوة غير مدروسة قد تقوم بها الولايات المتحدة./انتهى/.