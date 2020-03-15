روحاني يتحدث عبر الفيديو كونفرانس مع طاقم مستشفى الامام الخميني (ره)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد شؤون الإعلام والعلاقات في مكتب رئاسة الجمهورية عليرضا معزي أعلن في حسابه على موقع تويتر عن محادثة الرئيس الايراني حسن روحاني عبر الفيديو كونفرانس مع الطاقم الطبي في مشفى الامام الخميني (ره).

واشار الى ان روحاني إطّلع عبر التحدث مع المدراء والاطباء والممرضين وباقي الطاقم الطبي، على نمط الاجراءات المتخذة في المشفى لمعالجة مرضى كورونا، ومن جانب آخر قدم الطاقم الطبي توضيحات وتفاصيل دقيقة حول هذه الاجراءات.

وتوجه روحاني بخالص شكره للأطباء والممرضين وجميع طاقم الرعاية الصحية، معتبرا أن الهدوء النسبي والثقة لدى الشعب رهين لوجود أطباء وممرضين مضحين الى جانبهم وثقتهم بهؤلاء رغم الظروف الصعبة التي سببها وباء كورونا ولولا وجود هؤلاء المضحين لكن التوتر مضاعفا في البلاد.

وقال روحاني: أن الحكومة سوف توظف كافة إمكانياتها لإتخاذ إجراءات لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات والمرافق وتقديم الدعم للطاقم الطبي المخلص.

وأكد روحاني: على الناس أن يساعدوا انفسهم بنفسهم وانتم يجب أن تقدموا لهم كافة الارشادات والتوصيات اللازمة للعبور من هذه الازمة./انتهى/.