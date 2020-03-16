رئيس السلطة القضائية يعلن عن منح إجازات لـ83 الف سجين

وجاءت تصريحات حجة الاسلام رئيسي خلال ترأسه آخر اجتماع المجلس الاعلى لجهاز القضاء خلال العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار/ مارس 2020)، لمناقشة اداء السلطة القضائية في هذا العام الموشك على نهايته.

واشار الى شعار "تطوير الانتاج" الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الحالي؛ مبينا ان جميع مؤسسات البلاد بما فيها السلطة القضاية جنّدت طاقاتها لتحقيق الاهداف المرجوة من هذا الشعار.

كما اشاد بجهود العاملين لدى السلطة القضائية والجهات المنضوية تحتها على صعيد البلاد؛ مصرحا ان هناك انجازات مميزة تبعث على الثناء والتقدير التي تحققت في سياق حماية رواد الاعمال والمستثمرين وبالتالي تطوير الانتاج المحلي وازالة العقبات من مساره.

ولفت رئيس جهاز القضاء، الى الفساد الاقتصادي بوصفه من اهم العقبات في هذا الخصوص، مصرحا ان السلطة القضائية قامت بخطوات قيمة لمكافحة هذه الظاهرة في ارجاء البلاد.