لاريجاني يحثّ الاجهزة التنفيذية على تقديم الخدمات الادارية الكترونياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي لاريجاني وخلال تصريح صحفي له اليوم الاثنين، قدّر موقف معظم المواطنين في بقائهم في المنزل وعدم السفر والامتثال لنصائح وتعليمات الجهات الصحية، دعيا الجميع الى الإلتزام بذلك من أجل الحفاظ على صحتهم والصحة العامة.

ان اهتمام أصحاب ومسؤولي الأماكن العامة بما في ذلك المراكز الرياضية، والثقافية، والدينية بصحة الناس وامتثالهم لتوصيات وإرشادات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا جدير بالإشادة والتقدير.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن السيطرة على وباء كورونا يستلزم عزيمة جمهور الناس وكافة الشرائح المجتمعية، والتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية على شتى المستويات الوطنية والمحلية، والإعلان والتوعية الدقيقة وفي الوقت المناسب من قبل وسائل الإعلام بالنسبة للتحذيرات اللازمة، وتكريس مساعي الحكومة على تقديم الخدمات الادارية الى الناس عن بعد وعبر المنظومات الالكترونية.

وأعرب لاريجاني عن تمنياته في اجتثاث هذا الوباء ووصول البلاد الى بر الأمان في القريب العاجل؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.