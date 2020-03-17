روحاني: الشعب الإيراني سيتجاوز هذه الايام الصعبة كالتي سلفتها في السابق

ولدى افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء القطعتين الثانية والثالثة من الطريق السريع الرابط بين طهران وكرج ، حيَا روحاني من جديد الاطباء والممرضين والكوادر الصحية التي تواصل العمل ليل نهار لانقاذ حياة الناس من فيروس كورونا ، كما تمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل.

وتطرق الرئيس روحاني الى الجانب الروحي والمعنوي في مواجهة كورونا وقال : ان الابتعاد الجسدي هذه الايام عن العتبات المقدسة والاماكن المباركة بسبب الاحتياطات الصحية جعل القلوب اقرب الى هذه الاماكن اكثر من اي وقت مضى ، مضيفا أن يوم النوروز وهو اليوم من الاول من العام الايراني الجديد سيكون باسم الامام موسى بن جعفر عليه السلام.

من جهة اخرى تحدث الرئيس روحاني عن اهمية الطريق السريع الذي افتتحه اليوم بين طهران ومدينة كرج وقال ان الجزء الثالث والاخير من الطريق وطوله 17 كم سينجز خلال الاشهر القادمة.