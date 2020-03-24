https://ar.mehrnews.com/news/1902994/ ٢٤/٠٣/٢٠٢٠ ١٠:٢٠ ص رمز الخبر 1902994 الإجتماعي الإجتماعي ٢٤/٠٣/٢٠٢٠ ١٠:٢٠ ص وفاة والدة زوجة السيد حسن نصرالله توفيت الحاجة رؤوفة نور الدين والمعروفة بـ(أم ابراهيم) وهي والدة زوجة أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله. رمز الخبر 1902994 سمات والدة زوجة حسن نصرالله السيد حسن نصرالله لبنان مطالب مرتبط لاريجاني يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة شقيقته السيد نصرالله: ليست هناك خطوط حمراء في الدفاع عن لبنان السيد نصر الله : حزب الله يؤيد بقوة اي وقف اطلاق النار يتفق عليه السوريون
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