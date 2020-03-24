  1. الإجتماعي
٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٠ ص

وفاة والدة زوجة السيد حسن نصرالله

وفاة والدة زوجة السيد حسن نصرالله

توفيت الحاجة رؤوفة نور الدين والمعروفة بـ(أم ابراهيم) وهي والدة زوجة أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله.

      

رمز الخبر 1902994

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