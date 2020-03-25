القوات البرية لحرس الثورة تبدأ مناورات الدفاع البيئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية بدأت اليوم الأربعاء مناورات الدفاع البيئي لمدة ثلاث أيام متوالية والتي ستشمل 3000 نقطة في جميع أنحاء البلاد بما فيها 100 نقطة في طهران، بمساندة من الافراد المتطوعين من التعبئة الشعبية والوحدات المختصة بالحروب الحديثة.

هذا وقد صرح قائد القوة البرية لحرس الثورة العميد باكبور في وقت سابق ان اجراءات القوة البرية للحرس، اتخذت في جانبين؛ الجانب الصحي والطبي والجانب الآخر التعقيم والتطهير، مضيفا ان ثلثي طاقات مستشفيات الحرس الثوري وضعت في خدمة مرضى كورونا، كما ان عددا كبيرا من المقاتلين الذين كانوا يحملون السلاح للدفاع عن البلاد، كانوا قد تلقوا التدريبات الطبية والصحية، واليوم وبطلب من وزارة الصحة يقدم 1000 من هؤلاء المقاتلين الخدمات في مساعدة الأطباء والممرضين، ويمكننا زيادة هذا العدد إذا استدعت الحاجة. /انتهى/