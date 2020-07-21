روسيا تصنع أول لقاح لمنع الإصابة بفيروس "كورونا"

ونقلاً عن "وكالة سبوتنيك". هذا وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت يوم أمس الاثنين، عن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد "كوفيد-19"، وبأنه سيتم تخريج جميع المتطوعين.

وأشارت الوزارة إلى أن "نتائج الاختبار المتاحة تظهر بوضوح تطور استجابة مناعية لدى جميع المتطوعين نتيجة التطعيم، ولم يتم الكشف عن أي آثار جانبية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية من المتطوعين في وقت الخروج من المستشفى".

وقال "تساليكوف" في مقابلة صحفية:"لقد تم بالفعل إجراء التقييمات النهائية لنتائج الاختبار من قبل المتخصصين والعلماء في المركز القومي للبحوث. في وقت الخروج من المستشفى، شعر جميع المتطوعين، دون استثناء، بعد تلقيهم مناعة من الفيروس التاجي، بالراحة. وهكذا ، أصبح أول لقاح محلي ضد الإصابة بالفيروس التاجي الجديد جاهزا".

هذا وكان رئيس معهد البحوث الـ48" التابع للجيش الروسي "سيرغي بوريسيفيتش" قد صرح في وقت سابق أن اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الدفاع قادر على حماية صاحبه من الفيروس لفترة طويلة.

وشدد "بوريسيفيتش" على أن الإنجازات العلمية والخبرة التي يتمتع بها موظفو معهد البحوث المركزي الثامن والأربعين للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية ساعدت على تقليل الوقت اللازم لإجراء تقييم قبل سريري مشترك لسلامة وفعالية لقاح "كوفيد-19" مع مركز "غامالي".

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