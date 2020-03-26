الحكومة تفرض مزيدا من القيود على التنقل والسفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وفي مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أضاف ذوالفقاري، "لم نصل إلى ذروة الوباء حتى الآن ولا يظهر المؤشر المتصاعد لتفشي المرض أي تضاؤل".

وأكد ضرورة تعاون الجميع للوقاية من المزيد من إنتشار الفيروس في البلاد.

وقال ذو الفقاري، إن المشروع الذي يتم الإعلان عنه اليوم الخميس، حيث تمت المصادقة عليه الثلاثاء في وزارة الداخلية خلال اجتماع ترأسه الوزير، وجاء بناء على اقتراح وزارة الصحة وموافقة جميع الأجهزة الحكومية عليه بالإجماع، واليوم الخميس أقره مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. /انتهى/