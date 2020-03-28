امير عبداللهيان: الحكومة البحرينية لا تقبل عودة أبنائها الى موطنهم

وأفات وكالة مهر للأنباء، أن "حسين أمير عبد اللهيان"، كتب في تغريدة على صفحته في تويتر ، تعليقاً على اجراء نظام آل خليفة في عدم السماح لعودة الزوار البحرينيين في ايران موطنهم قائلا: مئات الأشخاص من المواطنين البحرينيين ينتظرون الآن في مشهد المقدسة العودة الى وطنهم وكذلك 80 شخصا مشردون في عمان.

وأضاف عبداللهيان في تغريدته ان الحكومة البحرينية لا تقبل عودة أبنائها.

ورأى مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان نظام آل خليفة يتعامل مع الشعب البحريني بشكل غير مسؤول مؤكدا استعداد شركة الطيران الايرانية للنقل الصحي والفوري لهؤلاء الضيوف الى المنامة.