  1. الإجتماعي
٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٩:٥٢ ص

تمديد إجازات السجناء في ايران حتى الـ19 من نيسان

تمديد إجازات السجناء في ايران حتى الـ19 من نيسان

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية "غلامحسين إسماعيلي" عن منح إجازة لنحو 100 ألف سجين مضيفا، والبدء بمنح الإجازات لأعداد أخرى من السجناء اعتبارا من اليوم الأحد، فضلا عن تمديد إجازة المجموعة الأولى حتى 19 نيسان.

وأضاف إسماعيلي، انه كان من المقرر إنتهاء فترة إجازة المجموعة الأولى حتى 3 نيسان/أبريل؛ مشيرا الى تأكيد رئيس السلطة القضائية على تمديد الإجازات ومنح إجازات جديدة.

وتابع، أن السلطة القضائية أصدرت كذلك قرارا بشأن إعادة النظر في ملفات جميع من هم في الحجز المؤقت ولم يتم بعد إصدار الحكم بحقهم لإطلاق سراحهم في إطار القرارات إذا ما توفرت الشروط اللازمة وذلك من منطلق التسامح والرأفة ليقضوا أعياد شهر شعبان المعظم الى جانب أفراد أسرهم.

علما، ان قرار السلطة القضائية بشأن منح الإجازات للسجناء جاء أساسا في سياق منع المزيد من تفشي وباء كورونا.

رمز الخبر 1903101

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