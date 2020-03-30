العميد حاتمي يشيد بخطوة الجيش في تشييد دار نقاهة لمرضى كورونا ذات الفي سرير

وأبرق العميد حاتمي برسالة الى القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية اللواء سيد عبدالرحيم موسوي اشار فيها الى المساعي والجهود التي قدمها جيش الجمهورية الاسلامية دعما للكوادر الصحية في البلاد وقال: ان ما قامت به قوات الجيش على مر اربعين عاما من عمر الثورة الاسلامية وفي ظل التدبير الحكيم لقائد الثورة الاسلامية سجل صفحة ناصعة ومضيئة في تاريخ الشعب الايراني البطل الابي . وهو اليوم يسجل بطولات في مكافحة فيروس كورونا ويقدم الخدمات في هذا المجال.

و اعرب العميد حاتمي " عن تقديره للاجراءات الجهادية التي قام بها الجيش في مواجهة فيروس كورونا وقال : ان تشييد دار نقاهه بسعة 2000 سرير بواسطة الجيش كان عملا واجراءا جهاديا . متمنيا دوام الرقي والعزة للقوات المسلحة وجيش الجمهورية الاسلامية .