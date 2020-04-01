التحركات الاميركية الاخيرة في العراق تجر المنطقة إلى مأزق كارثي

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي تصريح ادلى به المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" اليوم الاربعاء، في معرض تعليقه على التحركات العسكرية الاميركية في العراق، قال موسوي: في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وقف الاجراءات العدائية والمثيرة للتوتر في ظل انتشار فيروس كورونا، تأتي هذه التحركات الاميركية خلافا للمطالب الرسمية الرسمي للحكومة العراقية والبرلمان والشعب العراقي ، الأمر الذي يثير التوترات ويمكن أن تجر المنطقة الى عدم الاستقرار وايجاد ظروف كارثية.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، القوات الاميركية احترام ارادة الحكومة العراقية والشعب العراقي الداعية الى انسحاب هذه القوات من هذا البلد، وتجنب اثارة التوترات في المنطقة. /انتهى/