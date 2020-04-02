إيران لن تبدأ أي حرب ولكنها ستؤدب مثيري الحروب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني"محمد جواد ظريف" كتب في تغريدة على صفحته في تويتر: السيد ترامب! لا يضللك فريقك المثير للحروب! فإيران لديها أصدقاء؛ ولكن لا أحد لديه الملايين من المحاربين بالوكالة.

ولفت ظريف في تغريدته، أنه خلافا للولايات المتحدة التي تتستر بالأكاذيب وتمارس الخداع والقتل، فإن إيران تبادر فقط للدفاع عن نفسها، وذلك بشكل علني. فإيران لن تبدأ أي حرب ولكنها ستؤدب مثيري الحروب.

وكان دونالد ترامب أدعى في تغريدة له يوم الأربعاء، أن ايران ومن أسماهم وكلاءها في العراق، يخططون لهجوم مباغت ضد القوات الأميركية.

وبينما تقوم القوات الأميركية بتحركات مشبوهة مؤخرا في العراق بل حتى بادرت إلى نشر منظومات باتريوت للدفاع ضد الصواريخ في قاعدة عين الأسد في إنتهاك صارخ لسيادة العراق، ادعى ترامب في تغريدة له على تويتر دون تقديم اي أدلة او وثائق، أنه "استنادا إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأميركية أو الأصول (الأماكن والمنشآت) الأميركية في العراق".

وأضاف ترامب مهددا بأن "إيران في الحقيقة ستدفع ثمنا باهظا للغاية إذا حدث هذا".

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