ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج عدة تشخيص فيروس "كوفيد_19"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "علي رضا بيغلري" قال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرانس) : تم توفير امكانية فحص الاشخاص المشتبه باصابتهم بالاعراض الخفيفة لفيروس كورونا من خلال انتاج العدة الطبية لتشخيص الفيروس حاليا، وقد حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج هذه العدة الطبية، كما بامكاننا تصديرها الى دول المنطقة التي بحاجة اليها.

واوضح ان عدة التشخيص المستخدمة حاليا في ايران هو من نوع عدة التشخيص الجزيئي التي ايدتها منظمة الصحة العالمية، واذا اخذت العينة بصورة صحيحة فانه يمكن الوثوق بنتائج العدة التشخيصية بنسبة اكثر من 90 %.

وفيما يتعلق بحجم عدة تشخيص فيروس كورونا المنتجة في ايران، قال رئيس معهد باستور: ان خمسة شركات معرفية تنتج عدة التشخيص حاليا، وان احدى هذه الشركات اعلنت بانها تستطيع انتاج 80 ألف عدة طبية لتسخيص الفيروس اسبوعيا. /انتهى/