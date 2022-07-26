ايران تصدر اول شحنة من المسرّعات الكيميائية لانتاج الأمونيا الى أوراسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد اعلنت الدائرة العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تصدير اول شحنة من المسرّعات الكيميائية المستخدمة في انتاج مادة الامونيا الى دول منطقة اوراسيا جاء بدعم ومؤازرة من هذه الدائرة.

واضافت: أن انتاج هذه المسرعات كان حكرا على عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات الاوروبية والاميركية في العالم والتي تعمل في هذا المجال منذ اكثر من مائة عام، لكن شركة معرفية ايرانية نجحت في انتاجها وبسبب جودتها العالية نجحت في تصديرها الى دول منطقة اوراسيا وابرمت عقود تصدير بقيمة اكثر من 7 ملايين و500 الف يورو مع مصافي البتروكيميائيات التي تنتج الامونيا والميثانول.

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