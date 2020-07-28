ايران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال البتروكيمياويات وانتاج القمح

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع الرئيس الايراني بمجموعة من الناشطين في مجال صناعات الصلب والبتروكيمياويات في البلادمساء الاثنين.

اعتبر الرئيس روحاني آن الصناعات البتروكيميائية في الخط الامامي للجبهة الاقتصادية والصادرات المهمة للبلاد.

واشار الى ان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاعي البتروكيمياويات والصلب وتضاعف انتاجهما خلال الاعوام السبعة الماضية.

واعتبر صناعات الصلب والبتروكيمياويات بانها من الصناعات المتقدمة في العالم واضاف، ان منتوجاتنا يمكنها المنافسة على المستوى العالمي من ناحية الجودة وبطبيعة الحال لو لم نتمكن من المنافسة لن يكون باستطاعتنا الحصول على سوق مستديمة.

واوضح بان زيادة الانتاج لم تقتصر على الصلب والبتروكيمياويات بل شملت ايضا البنزين الذي ارتفع انتاجه خلال الاعوام السبعة الاخيرة من نحو 50 مليون لتر يوميا الى اكثر من 110 ملايين لتر في الوقت الحاضر وسيرتفع اكثر حتى نهاية العام.

وصرح بانه تم توظيف 14 مليار دولار من الاستثمارات لتحقيق القفزة الثانية في قطاع البتروكيمياويات واضاف، لقد قمنا لغاية الان بتوظيف 8 مليارات دولار في اطار القفزة الثالثة التي ستتحقق في العام 2025 .

وقال الرئيس روحاني بانه لو تم حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021)، افتتاح وتدشين جميع المشاريع الـ 17 المرسومة سيزداد انتاج البلاد من المنتوجات البتروكيمياوية بنحو 25 مليون طن.

واشار رئيس الجمهورية الى الصناعات الاخرى ذات الاهمية الكبيرة في البلاد ومنها الالمنيوم والنحاس.

حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الحنطة لـ5 أعوام متتالية

وأستطرد روحاني الى موضوع انتاج القمح في البلاد قائلا: لقد بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج القمح خلال العام الجاري وكنا قد حققنا هذا الامر خلال الاعوام الاربعة الماضية ايضا اي اننا حققنا الاكتفاء الذاتي خمسة اعوام متتالية وهو امر لا سابق له في تاريخ البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية.

واضاف رئيس الجمهورية الاسلامية: "من المحتمل ان نستورد كمية ما لتغطية حاجة القطاع الصناعي من القمح لكننا مكتفون ذاتيا فيما يتعلق بحاجة المواطنين وتوفير الخبز".

واشار الى ارتفاع الطاقة الانتاجية في مجال المحاصيل الزراعية بنحو 33 بالمئة خلال الاعوام السبعة الماضية.

واضاف: ان اجمالي انتاج البلاد في هذا القطاع ارتفع من 97 مليون طن قبل 7 اعوام الى 130 مليون طن خلال العام الاخير مما جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي فيه.

رفضنا التفاوض مع الأمريكيين رغم إصرارهم وطلبهم 8 مرات

وفي اشارة الى الحظر الامريكية قال روحاني: إن الاميركيين طلبوا التفاوض معه 8 مرات خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وتم رفضها كلها.

واضاف: إن الاميركيين تصوروا ان اقتصاد ايران سينهار عقب 3 أشهر بفعل الحظر الشديد الا انه تخطى الحظر الارهابي وأحبطه ويسير نحو تحقيق التنمية في معظم القطاعات الصناعية والانتاجية ومنها الصلب والبتروكيمياويات التي بلغت الضعف خلال الاعوام الاخيرة.

وندّد روحاني بالحظر الاميركي، موضحاً انه شمل جميع القطاعات بما فيها الصحية والعلاجية حيث ترفض اميركا طلبات ايران بشراء الادوية والمعدات الطبية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا ووصفه بالارهاب في القطاع العلاجي.