4ملايين طن من السلع الاساسية ستنزل الى الاسواق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنروحاني قال في اجتماع اللجنة الوطنية لادارة ومكافحة كورونا اليوم الخميس: ان نحو 4 ملايين طن من السلع الاساسية موجودة حاليا في جمارك البلاد وستدخل الى الأسواق خلال الايام القادمة.

وأكد الرئيس روحاني أن الحكومة تتحرك باتجاهين هما محاربة كورونا ومحاربة الفقر في آن واحد، خاصة وان العديد من المواطنين قد فقدوا مصادر دخلهم بسبب متطلبات المواجهة مع كورونا ،

مشيرا الى أن الحكومة اتخذت قرارات جيدة في الجانب الاقتصادي وستعلن عنها يوم الأحد القادم.

ولفت ر رئيس الجمهورية الى أن من الصعوبة تحديد تاريخ معين لانتهاء ازمة كورونا ، معتبرا ان بقاء الفيروس قد يدوم اشهر أو حتى نهاية العام، وبالتالي علينا الالتزام ببرامج وزارة الصحة وتعليماتها ونطبقها في كل مكان ،

حتى بعد انحسار انتشار كورونا وعودة المشاغل الى طبيعتها.

وأضاف الرئيس الايراني: قد نفرض خلال الايام القادمة قيودا على التجمعات للحد من انتشار الفيروس. /انتى/