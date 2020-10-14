أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء، بما في ذلك:

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الازمة في قره باغ في مقالها ( انقرة تفتح النار على وقف اطلاق النار ) ..

بات من الواضح تماما اليوم ان عشر ساعات من المفاوضات الصعبة بين وزيري خارجية اذربيجان وارمينيا بوساطة روسية في موسكو قد ذهبت سدى عمليا فوقف اطلاق النار الهش لم يصمد حتى لساعات..

"إن الضربة القاضية لوقف اطلاق النار بقره باغ جاءت عبر تأكيد انقرة لموسكو على شرط انسحاب القوات الارمينية اولا "

فوزير الدفاع التركي شدد لنظيره الروسي بان ايجاد وقف دائم لاطلاق النار بقره باغ غيرممكن مالم يسبقه انسحاب القوات الارمينية من الاراضي الاذربيجانية. وعمليا اطلقت انقرة رصاصة الرحمة على وقف اطلاق المهزوز بقره باغ. فهذا الشرط يعني ان تركيا تريد حسم القضية عسكريا ومن ثم التفاوض .

سياست روز ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( المسار الصحيح امام الحريري )..

هناك رؤية تقول ان تكليف رئيس الوزراء اللبناني الاسبق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري المدعوم فرنسيا وامريكيا وسعوديا سيضمن حصول لبنان على المساعدات التي يحتاجها وسينهي الضغوط الخارجية التي يواجهها, ولكن

"هناك رؤية واسعة تحذر من ان عودة الحريري للسلطة ستمهد امام إعادة لبنان للنفوذ الغربي والرجعي ولدخوله مسار التطبيع "

والواقع هو ان فرص نجاح الحريري وفي حال تكليفه بتشكيل حكومة جديدة تبقى مرهونة بمدى عزمه وقدرته على صيانة استقلال لبنان وتوظيف كل علاقاته لصالح تعزيز امن واستقرار ومستقبل لبنان والشعب اللبناني بعيدا عن اي نفوذ وتدخل اجنبي في مقدراته.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول اليمن بعنوان ( استعدادات للتحالف السعودي وامريكا لشن بحملات واسعة ) على اليمن, ويقول التقرير ..

"تحدثت انباء وتقارير عديدة عن حشود عسكرية مكثفة للتحالف السعودي بالتنسيق مع امريكا في المناطق الحدودية مع اليمن"

حشود تعكس استعدادات لشن هجمات برية واسعة النطاق بتغطية جوية على اليمن .

وتزامنت هذه الانباء مع وصول خبراء عسطريين امركييين للرياض للاشراف على هذه العمليت وكذلك مع وصول المزيد من المرتزقة السودانيين للسعودية للمشاركة في هذه العمليات التي تستهدف كما يبدو وقف مسلسل انتصارات وتقدم حركة انصارالله والجيش اليمني في مأرب والعديد من المناطق باليمن .

قدس ..

حمل مقال نشرته صحيفة قدس حول الاوضاع بلبنان عنوان يقول "جعجع يخطط لتفجير حرب داخلية " جاء فيه ..

التصريحات التي ادلى بها سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية عكست وجود مخطط بالغ الخطورة يعده احد مكونات تيار الرابع عشر من اذار مارس ..

"جعجع قال بصراحة ان خمسة عشر الف مسلح من انصاره على استعداد للدخول في مواجهة مع حزب الله "

ويبدو ان جعجع المعروف بماضيه الاسود في ارتكاب مذابح خلال فترة الحرب الاهلية بلبنان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتعاون مع الكيان الصهيوني, يراهن اليوم علي دعم امريكي صهيوني وعلى حسابات خاطئة بشأن ميزان القوى مع حزب الله لتفجير الاوضاع في لبنان لتهميش المقاومة استعدادا للتطبيع مع الكيان الصهيوني ولتنفيذ الوصفات الغربية الخاصة بمستقبل لبنان .

حمايت ..

في مقالها ( تركيا تستخدم النقض ضد السلام بقره باغ ) كتبت صحيفة حمايت ..

تركيا باتت تتحدث بصورة رسمية بالنيابة عن جمهورية اذربيجان بشأن الازمة بقره باغ.. ان اتساع دائرة المعارك في قره باغ انهى عمليا اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصل اليه وزيرا خارجية تركيا وارمينيا في موسكو بوساطة روسية ..

"ان روسيا وارمينيا تدعوان لوقف اطلاق النار ومن ثم بدء مباحثات الا ان تركيا تشترط خروج القوات الارمينية اولا لوقف اطلاق النار "

مع ان تحقيق مثل هذا الشرط لن يبقي شيئا للطرف الاخر للتفاوض عليه من الاساس, لان المشكلة تدور حول نزاع تأريخي على بعض المناطق بين اذربيجان وارمينيا, نزاع لن يحل عسكريا كما ثبت بتجارب مريرة لعدةعقود ولابد من جلوس الطرفين الى طاولة المفاوضات لحله جذريا وعندها سيحل السلام بعودة الحق لاهله.

عصر ايرانيان ..

حملت افتتاحية صحيفة عصر ايرانيان عنوان ( اهتزاز الهيمنة الامريكية ) كتبت الصحيفة فيها ..

من ابرز مؤشرات تفاقم العزلة الامريكية في العالم وتراجع نفوذ ومكانة امريكا, رفض المجتمع الدولي للعديد من مشاريع القرار والمواقف الامريكية في المنظمة الدولية ..

"ان مجلس الامن رفض مشروع القرار الامريكي بتمديد الحظر التسليحي على ايران كما رفض اقتراح واشنطن بتفعيل آلية الزناد"

كما دعت العشرات من بلدان العالم امريكا مؤخرا لالغاء اجراءات الحظر التي تفرضها على ايران في تنديد واضح اعتبر هذه الادراءات حربا اقتصادية في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا.

والواقع هناك تجاهل دولي متزايد لاملاءات ولمواقف واشنطن في الساحة الدولية, تجاهل يجسد تفاقم عزلتها في العالم .