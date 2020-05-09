أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 9 مايو/ايار 2020

وكالة مهر للأنباء:

كيهان ..

ملف طرد القوات الاميكية مطروح على طاولة رئيس الوزراء العراقي الجديد

خراسان ..

بدء مهمة الكاظمي الصعبة .. الحكومة العراقية الجديدة تحصل على الثقة بخمسة عشر وزيرا

آفتاب يزد ..

عباس يؤكد على الغاء الاتفاقيات مع كيان الاحتلال في حالة ضمه الضفة

رسالت ..

حركة فتح توجه تحذيرا شديدا للكيان الصهيوني من مغبة ضم الضفة الغربية

آرمان ملي..

فشل مجلس الشيوخ الامريكي في كبح جماح عدوانية ترامب ضد ايران ..

ابتكار ..

صحف امريكية تتحدث عن ازمة علاقات امريكية سعودية واحتمال سحب صواريخ باتريوت

جوان..

نائب رئيس لجنة الامن القومي بالمجلس ..امريكا تخطط للبقاء عسكريا في العراق

سياست روز ..

ترامب يعترف بأن النفط هو هدف امريكا الرئيسي من وراء البقاء عسكريا بسوريا

اطلاعات ..

انتهاء الازمة السياسة في العراق بحصول حكومة الكاظمي على الثقة البرلمانية

حمايت ..

اخراج القوات الامريكية من العراق يتصدر مطالبات القوى السياسية من مصطفى الكاظمي

ايران ..

لافروف في رسالة لظريف .. موسكو تحث اوروبا على عدم الخضوع لضغوط واشنطن بشأن الاتفاق النووي

أبرار...

ترحيب دولي واسع بمنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، المسار أمام السيد رئيس الوزراء، عن منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي .. وجاء في جانب من المقال ..

"لابد من التساؤل الان عن اولويات الكاظمي وخططه في مسار تحقيق وعوده التي عبدت الطريق أمام تشكيل حكومته".

ان القوى السياسية الرئيسية والرأي العام في العراق يترقبان مبادرة الكاظمي بالتحرك لايجاد الارضية اللازمة لاخراج القوات الامريكية اولا, فعلى اساس هذا الوعد والى جانب وعود تحسين الاوضاع المعيشية ومكافحة الفساد تمكن الكاظمي من تشكيل حكومته والحصول على الثقة البرلمانية .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، ابتزاز راعي البقر للبقرة الحلوب بورقة الانسحاب، عن تلويح ترامب بورقة سحب القوات الامريكية من السعودية بعد خلافات بين واشنطن والرياض حول اوضاع الاسواق النفطية في العالم ..

ونقرأ في جانب من المقال .. أمريكا لم تعد بحاجة للنفط السعودي الامر الذي اعطى ترامب قدرة اكبر على ابتزاز الرياض بالتلويح بسحب القوات الامريكية من السعودية.

فما يفكر به ترامب بشأن موصلة حلب السعودية هو تأجيج مخاوفها من احتمال سحب امريكا لقواتها من الاراضي السعودية ,ويبدو وحسب محافل امريكية انه بدء بسحب منصات باتريوت بالفعل ليترجم تهديداته عمليا لابتزاز الرياض واجبارها على الدفع بشكل اكبر.

قدس ..

في الشأن الافغاني نشرت صحيفة قدس مقالا يحمل تساؤل يقول ما الذي يبحث عنه خليل زاد في افغانستان؟، تحدثت فيه عن قيام المبعوث الامريكي في أفغانستان بجولة اقليمية تشمل باكستان وقطر والهند ..

ونقرأ في الصحيفة.." يبدو ان الهدف الرئيسي لجولة زلماي خليل زاد هومحاولة انقاذ الاتفاق المهزوز بين امريكا وحركة طالبان الافغانية".

فما تريده امريكا هو تغطية هروبها المذل من افغانستان وبعد فشلها الذريع هناك عبر غطاء اتفاقية الدوحة المبرمة مع طالبان بغياب الحكومة الافغانية , ومن هذا المنطلق يبحث خليل زاد سبل المحافظة على هذا الاتفاق مع قوى قادرة على التاثير على طالبان لانقاذ هذا الاتفاق من الطريق المسدود.

آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد تحدثت في أفتتاحيتها التي تحمل عنوان، رئيس الوزاء الجديد والطريق الصعب، عن منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة العراقية الجديدة , وجاء في التفاصل ...ان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قد يفسر بانه نهاية للازمة السياسية في العراق, ولكن الكاظمي مقبل في الواقع على مسار صعب , فهناك موضوع سبل التعامل مع القوى السياسية لايجاد الارضية اللازمة لتحقيق وعوده.

كما ان انخفاض العائدات النفطية العراقية اثر انهيار اسعار النفط يمثل تحدي كبير اخر يعترض طريق وعوده بشأن تحسين الاوضاع المعيشية ويبقى هناك تحدي قد يكون الاهم والذي يتمثل في سبل تحقيق مطالب القوى السياسية الرئيسية والشارع العراقي باخراج القوات الامريكية.

اطلاعات ..

سلطت صحيف اطلاعات الضوء على التطورات السياسية في الكيان الصهيوني في مقالها،رئيس للوزراء لثمانية عشر شهرا، وتقول الصحيفة ...وافقت المحكمة العليا بالكيان الصهيوني على تشكيل حكومة ائتلافية بين نتنياهو وغريمه في الانتخابات بيني غانتس ..

ان نتنياهو الذي سيتولى اولا رئاسة هذه الحكومة لم يخف هدفه بضم الضفة الغربية وتسريع تمرير صفقة ترامب.

الامر الي قد يشعل نيران حرب اخرى في المنطقة ستكون اوسع واقوى من كل الحروب التي سبقتها , خاصة اذا ما بقى ترامب في البيت الابيض لولاية رئاسية ثانية.

حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا يحمل عنوان، تبدد حلم " رؤية 2030 "السعودية، وجاء فيه.. يؤكد خبراء المان ان تفشي كورونا وانهيار اسعار النفط والحرب في اليمن عوامل قضت على طموحات بن سلمان.

وحسب هؤلاء الخبراء فأن طموحات ولي عهد السعودية بتكريس سلطته عبر تنفيذ المشاريع الطموحة المعروفة باسم " رؤية 2030 "

تواجه تحديات كبيرة جدا في ظل الفشل السعودي باليمن وانخفاض العائدات النفطية وتفشي فيروس كورونا بالسعودية.