خانزادي: مستعدون لمشاركة التكتيكات العسكرية لدينا مع جيراننا في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي أجرى صباح اليوم الاربعاء زيارة للأسطول البحري في شمال ايران، حيث التقى بالقادة والعاملين في المنطقة البحرية الرابعة اي منطقة الامام الرضا (ع)، وإجرى تقييما لدرجة الاستعداد القتالي والتكتيكي والميداني لهذه القوات، كما تفقد الوحدات العوامة في هذه المنطقة.

وضمن التأكيد على اهمية حضور الاسطول البحري في أكبر بحيرة في العالم (بحر قزوين) ، قال: ان بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة ويمكننا ان نتشارك مع جيراننا عبر هذا البحر التكتيكات العسكرية ومستعدون لتعزيز العلاقات مع الجيران.

كما وحضر خانزادي في مجمع الشهيد التمجيدي للصناعات البحرية التابع لوزارة الدفاع وزار المشاريع الخاصة بالانتاج والصيانة، بما فيها مشروع صيانة واعادة تأهيل سفينة "دماوند 2".