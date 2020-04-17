روحاني: الجيش الايراني لا يسعى وراء الحروب وانما يضحي من اجل الحفاظ على الارواح

واشاد الرئيس روحاني في بيانه الذي تلاه وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي خلال مراسم "استعراض الخدمة" التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بالتزامن في طهران وانحاء البلاد، بتضحيات قوات الجيش الايراني على كافة المستويات.

واكد، ان الجيش هو حامي لحياة ايران الاسلامية في جميع ساحات الحرب الصلبة والناعمة وفي حقبة السلام، داخل الطرق والثكنات، وفي المشافي.

كما نوه بجهود قوات الجيش الايراني اليوم لدعم الكوادر الطبية والصحية في مكافحة كورونا؛ مصرحا ان الجنود والقادة في الجيس والحرس الثوري يسطرون الملاحم اليوم جنبا الى جنب حماة السلامة في البلاد للحفظ على ارواح المواطنين.

و وصف رئيس الجمهورية "استعراض الخدمة" الذي انطلق اليوم، تجسيدا لمواجهة العدو الخبيث؛ وقال : ان الجيش الايراني لا يسعى وراء الحروب وانما يضحي من اجل الحفاظ على الارواح.

وفي الاستعرض الذي اطلقه الجيش الايراني صباح اليوم الجمعة تحت شعار "حماة الوطن سواعد السلامة" تم عرض معدات مكافحة التلوث، والمستشفيات المتنقلة، والمركبات الخفيفة والثقيلة المعدلة للاسخدام في عمليات التطهير والتعفير، وكذلك جانبا من الجهود المخلصة التي يقدمها الجيش لحماية سلامة المواطنين من فيروس "كورونا".