الحرس الثوري ينصح الأميركان بالامتناع عن خوض أي مغامرة في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان للعلاقات العامة للحرس الثوري: في الأسابيع الأخيرة ، شهدنا تكرار السلوك غير المهني للبحرية الأميركية في الخليج الفارسي مما عرض الامن والهدوء في هذه المنطقة الى الخطر وشكل تهديدات جديدة، ومن بين هذه الإجراءات كان اعتراض مسار سفينة "الشهيد سياوشي" عند عودتها من مهمة في جنوب شرق جزيرة "فارسي"، والذي حدث في الساعة 11:00 مساء يوم 6 أبريل 2020، ووفقًا لمعلومات الصندوق الأسود للسفينة (الايرانية)، فإن السفينة الحربية للإرهابيين الأميركيين، من خلال أداء تصرفات عالية المخاطر وتجاهل التحذيرات الأولية من خلال مراقبة تحذيرات قواتنا، اضطرت أخيرا الى الانسحاب من امام مسار السفينة البحرية التابعة للحرس الثوري.

واضاف البيان: في الساعة 6 من صباح يوم 7 ابريل 2020 ايضا في المنطقة المواجهة لعسلوية ونحو 30 ميلا من المنصات الايرانية، قامت سفينة للإرهابيين الأميركيين تحمل رقم CG 72 مرة اخرى بحركة خطيرة امام مسار سفينة "الشهيد سياوشي" والتي كانت تقوم بدورية في المنطقة، بدون الاخذ بنظر الاعتبار تحذيرات سفينتنا، واعترضت لفترة من الوقت مسارها، وأخيرا تمكنت هذه السفينة من خلال اداء احترافي وذكي، تجاوز السفينة الحربية الأميركية و مواصلة مسارها.

وتابع البيان: استنادا الى ذلك ، زادت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري من تسيير دورياتها البحرية في مياه الخليج الفارسي من اجل منع استمرار التصرفات غير القانونية وغير المهنية والخطيرة والمغامرة من قبل الإرهابيين الأميركيين، فضلا عن تعزيز أمن السفن المحلية ومكافحة تهريب الوقود. وفي هذا السياق في 15 أبريل 2020، وبعد الإعلان عن حالة إطلاق النار في مناطق التدريب المحددة بإحداثيات خاصة على الخريطة، تم ارسال 11 زورقا بشكل جماعي الى المنطقة حيث واجهت البوراج الحربية الاميركية، وعلى الرغم من الاجراءات غير المهنية والاستفزازية التي يقوم بها الإرهابيون الأميركيون وعدم مبالاتهم بالتحذيرات، ومع التصدي الشجاع وبسالة قواتنا، فقد أجبروا البوارج الاميركية على الانسحاب من امام مسار القطع البحرية التابعة للحرس الثوري.

في غضون ذلك، نقل الأسطول الأميركي الخامس في المنطقة، في بيانه الرسمي، رواية غير صحيحة وهادفة لهذا الحادث، مما يشير إلى أن الأميركيين مهتمون بنسخة هوليوودية للأحداث.

ونصح بيان القوة البحرية للحرس الثوري، الاميركيين بالامتثال للقوانين الدولية وبروتوكولات الملاحة البحرية في الخليج الفارسي وبحر عمان، والامتناع عن أي مغامرة وفبركة روايات مزيفة، مؤكدا ان القوة البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات المسلحة الايرانية المقتدرة يعتبرون السلوك الخطير للقوى الاجنبية في المنطقة تهديدا لأمنهم القومي وخطا أحمر، وسيردون بحزم على أي خطأ حسابي وسوء تقدير.

واختتم البيان قائلا: إن الوجود اللاشرعي للنظام الإرهابي الأميركي هو مصدر الشر وانعدام الأمن في المنطقة، وان السبيل الوحيد لتعزيز الأمن المستدام في هذه المنطقة الاستراتيجية يكمن في رحيل الأميركيين من غرب آسيا./انتهى/