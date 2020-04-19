الأدميرال خانزادي يتفقد قاعدة بسابندر البحرية

وزار الأدميرال حسين خانزادي قاعدة بسابندر البحرية وتفقد وحدة الدعم القتالي والمرافق الترفيهية والمشاريع العمرانية التي هي قيد الإنشاء ، واطلع على الجهوزية القتالية لمنتسبي القاعدة.

وأشار الأميرال خانزادي إلى الوجود القوي والمؤثر للبحرية من أجل تنفيذ أوامر وتوصيات القائد العام للقوات المسلحة في سواحل مكران وقال اننا جميعاً مكلفين بتنفيذ اوامر القائد العام للقوات المسلحة بإرادة قوية وإيمان راسخ حتى نتمكن من اتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير وازدهار سواحل مكران على طريق التقدم.

وأضاف قائد البحرية إن الترويج للبرامج الثقافية لتعزيز الجانب الروحي والنفسي والمعتقدات الدينية للموظفين واسرهم هو أحد الركائز المهمة لتحقيق الاهداف المرسومة وان تحقيق مسار التقدم داخل القوة البحرية رهن بوقوف الاسر الى جانب المنتسبين./انتهى/