الرئيس روحاني: طهران مستعدة لنقل تجاربها إلى دول الجوار لمكافحة فيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، في إتصال هاتفي له اليوم الإثنين، مع نظيره الأذربيجاني الهام علييف، إستعداد إيران لتقديم المعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الى دولة أذربيجان الصديقة إذا استلزم الأمر.

وصرح روحاني، انه بفضل الإجراءات المتخذة، والتعاون الجيد الذي أبداه المواطنين وإمتثالهم للتوصيات الطبية والصحية، وجهود الأطقم العلاجية في البلاد، لحسن الحظ، تراجعت وتيرة إنتشار فيروس كورونا في إيران.

وأشار روحاني الى علاقات الصداقة الطيبة بين البلدين، وأضاف ان التعاون الأخير يظهر بأن إيران وأذربيجان تقفان الى جانب بعضهما البعض في الظروف الصعبة.

وأشار روحاني الى المباحثات بين كبار المسؤولين في البلدين لتمهيد الأرضية اللازمة لتنفيذ الإتفاقات وتعزيز التعاون الثنائي، معربا عن أمله في أن تسير جميع الإتفاقات المسبقة بين البلدين بما في ذلك مشروع خط رشت-آستارا السككي على نحو جيد وأن تدخل حيز التنفيذ.

وقدم روحاني تهانيه باقتراب شهر رمضان المبارك الى أذربيجان حكومة وشعبا، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات.