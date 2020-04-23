حماس تبارك عملية الشهيد "هلسة".. "الضفة تحمل المفاجآت للمحتل"

وباركت الحركة في بيان صحفي لها، عملية الدهس والطعن المزدوجة مؤكد أن "العملية تؤكد أن الضفة المحتلة ما زالت تحمل المفاجآت للمحتل، الذي تواصل قيادته التشدق بشعارات الضم والتوسع الاستيطاني، والتي سيفشلها شعبنا بالمقاومة". وقالت "حماس": "الشهيد إبراهيم لبّى نداء الله والواجب بعمليته البطولية، وخيار المقاومة سيستمر بسواعد أبناء شعبنا للرد على جرائم الاحتلال واعتداءاته"، متقدمة بالتهنئة والمباركة من عائلة الشهيد.

وشددت حماس على أن إعلانات الضم والتوسع لأراضي الضفة التي أعلنتها حكومة الاحتلال سيكون مصيرها الفشل مثل الإعلانات السابقة، منوهةً بأن شعبنا هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فوق أرضه، وسيدافع عنها، وسيدفن جميع هذه المشاريع التي تولد ميتة.

المصدر / فلسطين أون لاين

/انتهى/



