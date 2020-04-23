مجلس قرآني لقائد الثورة الإسلامية في إيران أول أيام رمضان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس القرآن الذي يقيمه قائد الثورة الإسلامية سيكون أول أيام رمضان.

هذا وبسبب شيوع فايروس "كوفيد _19" سيقام المجلس عن بعد وبدون حضور الناس، وسيتم عرض المجلس على قناة القرآن. /انتهى/