غوتيريش يرحب بجهود إيران لإقرار وقف إطلاق النار في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الامين العام لمنظمة الامم المتحدة اعرب في اتصاله الهاتفي اليوم الاحد مع ظريف، عن تقديره لجهود الجمهورية الاسلامية الهادفة الى وقف اطلاق النار وبدء الحوار السياسي في اليمن.

واكد الجانبان الايراني والاممي خلال الاتصال اليوم الذي هو الثالث من نوعه خلال الاسبوعين الماضيين، اكدا على ضرورة فتح وتامين الحدود والموانئ اليمنية لارسال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني ولاسيما في ظل الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وخلال محادثاته الهاتفية السابقة، في 12 نيسان /ابريل الحالي مع وزير الخارجية الايراني، قدم غوتيريش تقريرا حول الاجراءات والجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة للحفاظ على وقف النار في اليمن.

من جانبه، اذ اعرب ظريف عن دعمه جهود الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الهادفة الى وقف النار في اليمن، اكد انه لا يوجد حل عسكري للازمة اليمنية؛ واصفا وقف النار بداية لانطلاق العملية السياسية وحل الازمة اليمنية.