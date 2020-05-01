الصحة العالمية : نبذل جهودنا لتسهيل حصول إيران على الخدمات الصحية

ولدى تفقده مساء امس الخميس مركز انتاج الكمامات في طهران قال هملمان ، أن منظمة الصحة العالمية تسعى للتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الايرانية لبحث القضايا المتعلقة بالحظر الامريكي وتأثيره على مكافحة كورونا في إيران.

واضاف إن المعلن رسميا هو أن الحظر لم يطبق على القضايا الصحية، لكننا نمتلك المعلومات التي تؤكد أن الحظر أوجد عراقيل كثيرة في طريق تأمين اللوازم الصحية لإيران ، ومن هنا فان منظمة الصحة العالمية تنسق مع طهران لتأمين بعض التجهيزات التي تحتاجها في اطار مكافحة كورونا.

واشار ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران الى أن الأمم المتحدة ومنذ انتشار كورونا دعت الى رفع الحظر عن جميع الدول ، ونظرا لأهمية هذا المطلب فان الصحة العالمية تبذل اقصى الجهود لايصال الخدمات الصحية الى جميع الشعوب بمافيها الشعب الإيراني.