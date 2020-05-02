شمخاني يردّ على تصنيف آلمانيا حزب الله اللبناني ضمن قائمة الإرهاب

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشار شمخاني الى قرار الحكومة الالمانية بتصنيف حزب الله ضمن المنظمات الارهابية وكتب: لقد اٌزيح الستار عن مفاجاة جديدة. بائعو اسلحة الدمار الشامل الكيمياوية لصدام، اصبحوا يتشدقون بالدفاع عن حقوق الانسان ويصفون حزب الله البطل بالارهاب خوفا من صديقهم (الكيان الصهيوني) القاتل للاطفال.

واضاف: "داعش لم يصل الى اوروبا لأنه عجز عن اجتياز جدار المقاومة، وكم هو جيد ان ينكشف النقاب اليوم عن أوجه الداعمين الرئيسيين للإرهاب".

وكانت وزارة الداخلية الالمانية قد اصدرت قرارا حظرت بموجبه جميع انشطة حزب الله في المانيا واعتبرته "منظمة ارهابية" حسب زعمها.