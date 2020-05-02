اميل لحود: أميركا وإسرائيل استعملتا التكفيريين لاغتيال الحريري وتدمير سوريا

وتحدث اميل لحود للميادين عن أنّ رئيس الحكومة الأسبق الراحل رفيق الحريري "أحضر المال الى لبنان واشترى السياسيين"، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ "أميركا وإسرائيل استعملتا التكفيريين لاغتيال الحريري وتدمير سوريا".

وعن التهديدات الإسرائيليّة المستمرّة للبنان، والتدخل الأميركي في شؤونه الداخليّة، شدد لحود على أنّ "إسرائيل ستكرر دائماً محاولاتها لضرب الاستقرار في البلاد"، لافتاً إلى أنّه "عندما كنت قائداً للجيش كان السفير الأميركي يتدخل في شؤوننا وكنت أرفض ذلك".

و اضاف لحود إنّه "بسبب وجود المقاومة في لبنان وهزيمة "إسرائيل" فإنها تريد تدمير بلدنا"، مشدداً على أنّ الجيش اللبناني "أصبح وطنياً ويجب الاهتمام به حتى يبقى كذلك".