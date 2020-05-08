  1. إيران
٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٢٠ ص

اللواء موسوي: الجيش على اهبة الاستعداد لتقديم المساعدة ان اقتضى الامر

اللواء موسوي: الجيش على اهبة الاستعداد لتقديم المساعدة ان اقتضى الامر

اعلن الجيش الايراني عن استعداده الكامل لتقديم اي مساعدة ممكنة للجنة الازمة ان اقتضت الحاجة اثر الزلزال في محافظة طهران ومحافظات مجاورة اخرى.

وجاء ذلك على لسان القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي حيث اوعز الى قادة الجيش، باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتقييم الوحدات والمستشفيات والاطفائيات وسائر المراكز والامكانيات ذات الصلة لتكون على استعداد لتقديم الدعم للجنة الازمة جراء زلزال طهران.

وكان المتحدث باسم جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد شاهين تقي خاني قد اكد جاهزية وحدات الجيش في طهران والمحافظات المجاورة  لتقديم اي مساعدة ممكنة ان اقتضت الحاجة وخدمة الشعب كما هو الحال دوما.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة و 12 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي  35.78 والطول الشرقي 52.05 .

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز

رمز الخبر 1903930

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