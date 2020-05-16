مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" تتحطم في سماء فلوريدا اثناء التدريب

وأفادت قناة "سي أن أن" ان الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من قاعدة "أغلين" الجوية بولاية فلوريدا.

وتحطمت الطائرة على بعد 19 كيلو متر من مكان الإقلاع، فيما أنقذ الطيار نفسه بعد استخدامه مقعد النجاة.

وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان عن سبب سقوط الطائرة، فتح الجيش الأمريكي تحقيقا حول الحادث.

وتعدّ مقاتلة "إف-22" من أحدث الطائرات في القوات الجوية الأمريكية، والأغلى ثمنا إذ يصل سعر الطائرة 150 مليون دولار، وتمتنع واشنطن عن بيعها للدول الأخرى.

وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان عن سبب سقوط الطائرة، فتح الجيش الأمريكي تحقيقا حول الحادث.

وتعدّ مقاتلة "إف-22" من أحدث الطائرات في القوات الجوية الأمريكية، والأغلى ثمنا إذ يصل سعر الطائرة 150 مليون دولار، وتمتنع واشنطن عن بيعها للدول الأخرى.