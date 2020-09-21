أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

آرمان ملي...

الرئيس روحاني.. امريكا فشلت في ايجاد تحالف ضد ايران و في تمديد الحظر التسليحي

آفتاب يزد..

العالم يقول "لا" كبيرة لاعلان امريكا اعادة اجراءات الحظر الدولي على ايران

ابرار ..

وزارة الخارجية تحمل امريكا تبعات اي اجراء تتخذه هي او عملاؤها ضد ايران

كيهان ..

بدء اسبوع الدفاع المقدس, ذكرى المقاومة الملحمية للشعب الايراني المؤمن الابي

حمايت ..

قوى الامن العراقية تحبط مخططا ارهابيا داعشيا لشن هجمات في مدينة كربلاء

ايران ..

امريكا وعزلة الحد الاقصى .. بومبيو يعلن عن اعادة الحظر بدون اي تأييد دولي

رسالت ..

امريكا ووطأة العزلة الدولية .. اعضاء مجلس الامن يرفضون مواكبة واشنطن

جوان ..

مشاورات بين واشنطن وابو ظبي لنقل قاعدة انجرليك الامريكية من تركيا للامارات

اطلاعات ..

مباحثات بين الامارات والكيان الصهيوني لتصدير النفط لفلسطين المحتلة عبر السعودية

مردم سالاري..

الترويكا الاوروبية تعارض الاحادية الامريكية وسط تجاهل دولي واسع لآلية الزناد

قدس ..

توصل طرفي النزاع بليبيا الى اتفاق بشأن مواصلة تصدير النفط الليبي

وطن امروز ..

نفاد الصبر الاستراتيجي.. ينبغي القيام بخطوات عملية حازمة للرد على التحركات الامريكية