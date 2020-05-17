العراق يبدء عملية "أسود الجزيرة" في صحراء ثلاث محافظات لملاحقة داعش

وقالت وحدة الإعلام الأمني العراقية، إنطلقت صباح اليوم "عمليات أسود الجزيرة" لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوي وغرب محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود السورية، وستشمل هذه العميات (وادي ثرثار ومطار جنيف وسنيسلة وجبل المنايف والشعباني وطريفاوي ووادي العجيج وتلول الطيارات ) بإسناد من القوة الجوية العراقية. وتأتي هذه العمليات لتعزيز الامن و الإستقرار في محافظات العراق.