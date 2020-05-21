جهانغيري: ايران تؤيد أخذ العراق دوراً قوياً في المنطقة

وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري هنأه على تولي منصبه رئيساً للحكومة.

ونقل البيان عن جهانغيري تأكيده "تطلع ايران الى تعزيز العلاقات ومعالجة نقاط الخلاف، وتأييد ايران لأخذ العراق دورا قويا في المنطقة، استنادا الى تماسك سيادته ووحدة اراضيه".

وأعرب عن "استعداد ايران لتعزيز التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين لمواجهة وباء كورونا".

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا "الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، وكذلك تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ومعاودة اجتماعاتها بعد الوباء، ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين".

من جهته شكر الكاظمي نائب الرئيس الايراني، مؤكدا أنه سيعمل بكل جد على منع بروز أسباب توتر مستحدثة في المنطقة تضاف الى حراجة الوضع الناجم عن الوباء والأزمة الاقتصادية.

وأشار الكاظمي إلى أنه يتطلع الى لقاء جهانغيري قريبا في بغداد او طهران، محمّلا تحياته الى الرئيس الايراني حسن روحاني وتهانيه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.