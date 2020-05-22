أصداء كلمة قائد الثورة على منصات وسائل الإعلام بمناسبة يوم القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه القى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي اليوم الجمعة خطابا متلفزا بمناسبة يوم القدس العالمي.

وجاءت في كلمة سماحته أن الشعوب رحبت باعلان يوم القدس العالمي باعتباره الواجب الاول ما يعني أن راية تحرير فلسطين ستبقى مرفوعة ومرفرفة، وقال سماحته انه لا توجد في العصور القريبة جريمة بحجم وشدة مأساة اغتصاب فلسطين وزرع الغدة السرطانية الصهيونية فيها، مؤكدا ان سياسة الاستكبار والصهيونية تتركز على تغييب المسألة الفلسطينية من ذاكرة المجتمعات المسلمة.



ونوه القائد: ان غيرة المسلمين ووعيهم لاتسمح بنسيان المسألة الفلسطينية مهما جندت امريكا والسلطويون وعملاؤهم اموالهم، ودعا سماحته الى وجوب التصدي لتغييب المسألة الفلسطينية التي تحاك بيد عملاء الاعداء السياسيين والثقافيين بالبلدان الاسلامية، كما اعتبر القائد ان اغتصاب بلد وتشريد أهله من بيوتهم واراضيهم هو أبشع انواع القتل واهلاك النسل وهو رقم قياسي من الوحشية مشيرا الى ان المجرم الرئيسي في مأساة فلسطين هو سياسة البلدان الغربية وتقسيمها الاراضي الخاضعة للحكومة العثمانية.

وغطت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية تصريحات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على نطاق واسع.

وغطت شبكة الميادين اللبنانية خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية.

كما غطى موقع العهد اللبناني على نطاق واسع تصريحات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في يوم القدس العالمي.

كما غطى القسم العربي لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" تصريحات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في يوم القدس العالمي.

هذا وقد حظي الخطاب الذي وجهه قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام الخامنئي الى الامتين العربية والاسلامية والمجتمع الدولي بمناسبة يوم القدس العالمي باصداء واسعة النطاق في وسائل الاعلام العراقية بمختلف انواعها.

وشاركت اكثر من 20 قناة عراقية فضائية بنقل الخطاب التأريخي للامام الخامنئي بشكل مباشر، بينها قنوات الفرات، ونبأ، الانوار2، والنجباء، والاباء، والغدير، والاتجاه، واي نيوز، والمسار، والمسار الاولى، والايام، والراصد، والاشراق، والعهد، وبلادي، وافاق، والبينة، والصحة، والطليعة، وقنوات محلية اخرى.

فيما اجرت عشرات المحطات التلفزيونية والاذاعية المحلية ندوات وحلقات نقاش وتحليل عقب الخطاب التاريخي مباشرة، تم خلالها البحث والتحليل لكلمة قائد الثورة الاسلامية ومضامينها.

وغطت عشرات الاذاعات ووكالات الانباء المحلية هذا الخطاب التأريخي فيما اخذت مضامينه ومختطفاته على شكل اخبار سريعة "عاجلة" وتم ادراجها في شريطها الاخباري "السبتايتل"./انتهى/