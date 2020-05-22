السيّد خامنئي كان مُوفّقًا عندما فرّق بين العنصرية الصهيونية وبين اليهوديّة كديانة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الكاتب السياسي الفلسطيني رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم عبدالباري عطوان علّق على كلمة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي معتبرا ان هذه الكلمة جاءت في ظل حرب “سيبرانيّة” مُشتعلة فعليًّا في الوقت الرّاهن بين ايران والكيان الصهيوني كان أحدثها اليوم، حيث اخترقت خلايا إيرانيّة العديد من المواقع الإسرائيليّة أمنيّة ومدنيّة، ووضعت شِعارات من بينها العد التّنازلي لتدمير دولة إسرائيل الإرهابيّة.

فيما يلي محاور من مقال عبد الباري عطوان في صحيفة رأي اليوم: