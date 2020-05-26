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٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٤٦ ص

حركة الجهاد الإسلامي:

المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية

المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية

اكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن إنتصار المقاومة في لبنان وطرد العدو الصهيوني من جنوب البلاد كانت نقطة تحول كبيرة للمقاومة.

نقلت وكالة مهر للأنباء عن وكالة سوا، أن حركة الجهاد الإسلامي أصدرت بياناً بمناسبة الذكرى العشرين لطرد العدو الصهيوني من جنوب لبنان وقال فيه"إن إنتصار المقاومة على العدو الصهيوني كان نقطة تحول كبيرة بالنسبة لحركات المقاومة وأن هذا الإنتصار سبب بإندلاع لأزمة للنظام الصهيوني" 

وأضاف البيان:"أدرك النظام الصهيوني أن هزيمة وإنهيار وسقوط هذا النظام ستحدث بالتأكيد في القريب العاجل". نهنئ إخواننا في المقاومة الإسلامية اللبنانية "حزب الله" الذين وقفوا في وجه العدو الصهيوني وتجاوزاته وسياسته العدوانية، ونبارك هذا الإنتصار الرباني. 

وقال البيان:"لقد إختار الشعب الفلسطيني خيار المقاومة لإستعادة أرضه ولا سبيل أمامنا سوى تقوية المقاومة ومواصلة هذا الطريق وزيادت قدراتنا لمواجه العدو الصهيوني في جميع المجالات".
 

رمز الخبر 1904443

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