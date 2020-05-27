البرلمان الإيراني ضمن أفضل 10 برلمانات في العالم في استخدام تكنولوجيا المعلومات

وأفاد مراسل مهر أن "غلام رضا نوري" النائب التنفيذي لمجلس الشورى فيالدورة العاشرة أوضح بعض الشؤون الإدارية والتنفيذية للمجلس.

وصرح النائب التنفيذي للمجلس العاشر "غلام رضا نوری" بأنه في ظل تفشي فيروس كورونا عُقدت اجتماعات المجلس في شكل اتصال مرئي لممثلي الدوائر الانتخابية وهو أحد إنجازات القسم التنفيذي في المجلس.

واضاف ان النواب في البرلمان استفادوا من آراء النخب في هذا المجال وهي منإنجازات أخرى للبرلمان.

وأكد النائب التنفيذي للبرلمان العاشر أن الظروف السائدة للبلاد جعلت من الصعب على الممثلين المنتخبين من الشعب حضور الدورات التدريبية والتشريعية والإشرافية، ولكن الحضور النشط للناخبين في هذه المؤتمرات جعل الأمور أسهل.