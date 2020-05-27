تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأربعاء، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و668 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 141 الاف و591 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 56 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و564 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 111 الف و176 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و551 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة. /انتهى/.